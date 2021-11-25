В Кузбассе трое спасателей погибли на шахте «Листвянская»

Врио министра сообщил, что из 32 отделений МЧС России одно перестало выходить на связь. Оно находилось в самой отдаленной части шахты.

В Кузбассе на шахте «Листвянская» погибли трое спасателей, еще трое пропали без вести. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на врио главы МЧС Александра Чуприяна.

Врио министра сообщил, что из 32 отделений МЧС России одно перестало выходить на связь. Оно находилось в самой отдаленной части шахты.

Найдены тела трех спасателей. Их поднимают наверх.

«Судьба троих спасателей пока неизвестна. Поиски продолжаются», — сказал Чуприян.

Его спросили, есть ли надежда найти выживших, на что врио министра ответил, что защитный дыхательный аппарат рассчитан на четыре часа работы.

Напомним, около 04:30 мск в четверг, 25 ноября на шахте в поселке Грамотеинский в городе Белово произошло задымление. В шахте было 235 человек. По последней информации, погибли 11 горняков, 60 пострадали, из них 37 госпитализировали.

Еще 35 человек не нашли. Поиски остановили из-за угрозы взрыва метана.

В регионе объявили трехдневный траур.

Рязанский губернатор Николай Любимов пообещал помочь Кузбассу в устранении последствий трагедии.