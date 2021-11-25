\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
Птн, 26
Сбт, 27
ЦБ USD 74.6 0.23 26/11
ЦБ EUR 83.68 0.04 26/11
Нал. USD 74.25 / 75.40 16:25
Нал. EUR 83.55 / 84.3 10:34
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
Вчера 15:53
1 370
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
Вчера 14:30
1 534
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
2 126
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
10 235
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Кузбассе трое спасателей погибли на шахте «Листвянская»
Врио министра сообщил, что из 32 отделений МЧС России одно перестало выходить на связь. Оно находилось в самой отдаленной части шахты.

В Кузбассе на шахте «Листвянская» погибли трое спасателей, еще трое пропали без вести. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на врио главы МЧС Александра Чуприяна.

Врио министра сообщил, что из 32 отделений МЧС России одно перестало выходить на связь. Оно находилось в самой отдаленной части шахты.

Найдены тела трех спасателей. Их поднимают наверх.

«Судьба троих спасателей пока неизвестна. Поиски продолжаются», — сказал Чуприян.

Его спросили, есть ли надежда найти выживших, на что врио министра ответил, что защитный дыхательный аппарат рассчитан на четыре часа работы.

Напомним, около 04:30 мск в четверг, 25 ноября на шахте в поселке Грамотеинский в городе Белово произошло задымление. В шахте было 235 человек. По последней информации, погибли 11 горняков, 60 пострадали, из них 37 госпитализировали.

Еще 35 человек не нашли. Поиски остановили из-за угрозы взрыва метана.

В регионе объявили трехдневный траур.

Рязанский губернатор Николай Любимов пообещал помочь Кузбассу в устранении последствий трагедии.

Фото ngs42.ru