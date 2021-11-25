Любимов пообещал помочь Кузбассу в устранении последствий трагедии на шахте «Листвяжная»

Глава Рязанской области выразил соболезнования семьям погибших шахтеров и пожелал выздоровления пострадавшим.

Рязанская область готова оказать Кузбассу всю необходимую помощь в работе по устранению последствий трагедии и реабилитации пострадавших на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на странице «ВКонтакте».

«Невосполнимая потеря для родных и близких. Общая боль всей страны», — отметил он в посте.

Глава Рязанской области выразил соболезнования семьям погибших шахтеров и пожелал выздоровления пострадавшим.

Задымление на шахте произошло в поселке Грамотеинский в городе Белово около 04:30 мск в четверг, 25 ноября. В шахте было 235 человек. По последней информации, погибли 11 горняков, 40 пострадали. Местоположение 35 человек не установили. Поиски остановили из-за угрозы взрыва метана.