Пенсионерка из Рязанской области снялась в программе Елены Малышевой

В эфир передача с участием Валентины Федосовой выйдет во вторник, 7 декабря.

87-летняя жительница касимовского села Погост Валентина Федосова участвовала в съемках передачи «Жить здорово». Об этом сообщила группа района в соцсети «ВКонтакте».

Пенсионерка спела песню Ларисы Долиной «Погода в доме» — так называлась одна из тем программы Елены Малышевой. Выпуск с участием сельчанки покажут на «Первом канале» во вторник, 7 декабря.