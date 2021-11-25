\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
Птн, 26
Сбт, 27
ЦБ USD 74.37 -0.46 25/11
ЦБ EUR 83.64 -0.53 25/11
Нал. USD 74.25 / 75.40 10:48
Нал. EUR 83.41 / 84.30 10:34
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
Вчера 15:53
1 044
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
Вчера 14:30
1 219
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
1 889
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
9 960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пенсионерка из Рязанской области снялась в программе Елены Малышевой
В эфир передача с участием Валентины Федосовой выйдет во вторник, 7 декабря.

87-летняя жительница касимовского села Погост Валентина Федосова участвовала в съемках передачи «Жить здорово». Об этом сообщила группа района в соцсети «ВКонтакте».

Пенсионерка спела песню Ларисы Долиной «Погода в доме» — так называлась одна из тем программы Елены Малышевой. Выпуск с участием сельчанки покажут на «Первом канале» во вторник, 7 декабря.

Ранее Федосова исполняла эту песню в рамках вокального проекта «Ты супер 60+". Члены жюри высоко оценили исполнение солистки Погостинского Д. К..