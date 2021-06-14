На проекте «Ты супер 60+" выступила 87-летняя жительница Касимовского района

Жительница села Погост Касимовского района Валентина Федосова выступила на проекте «Ты супер 60+" телеканала НТВ. Номер участницы показали в эфире воскресенье, 13 июня.

Жительница села Погост Касимовского района Валентина Федосова выступила на проекте «Ты супер 60+" телеканала НТВ.

Номер участницы показали в эфире воскресенье, 13 июня. Валентина Федосова исполнила песню «Погода в доме». Члены жюри, среди которых композитор Игорь Крутой, солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, певец Стас Пьеха, певица Ирина Дубцова, высоко оценили выступление Валентины Федосовой.

Диана Арбенина отметила, что ее отец родом из Рязани, и добавила, что оттуда «сильные духом, хорошие, элегантные люди».

Валентина Ивановна посещает Погостинский Дом культуры, является участницей вокальной группы «Мещерочка». Имеет звание «Ветеран труда». Из родных у женщины в живых почти никого не осталось.

Напомним, «Ты супер 60+" — вокальный проект, куда приглашают людей от 60 лет, оставшихся без поддержки родных.