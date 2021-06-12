Пенсионерка из Рязанской области выступит на шоу «Ты супер! 60+"

Жительница Касимовского района стала участницей телевизионного проекта «Ты супер! 60+" на канале НТВ. Об этом сообщают «Мещерские вести» в соцсетях.

Жительница Касимовского района стала участницей телевизионного проекта «Ты супер! 60+" на канале НТВ. Об этом сообщают «Мещерские вести» в соцсетях.

Выступление солистки Погостинского ДК Валентины Федосовой покажут в воскресенье, 13 июня, в 20:10.

«Ты супер! 60+" — вокальный проект, куда приглашают людей от 60 лет, оставшихся без поддержки родных. В состав жюри вошли композитор Игорь Крутой, солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, Стас Пьеха, Ирина Дубцова.