Депутат Рязанской облдумы извинился за резкие слова в адрес покупателей поддельных сертификатов

Мои слова прозвучали излишне эмоционально, но прошу не воспринимать их буквально", — заявил Владимир Сидоров.

Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров извинился за слова о расстреле за покупку поддельных справок о вакцинации. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Я искренне сожалею, что в своем выступлении в очень резкой форме высказался в отношении людей, продающих и покупающих справки о вакцинации против ковида. Мои слова прозвучали излишне эмоционально, но прошу не воспринимать их буквально», — заявил депутат.

Ранее Сидоров резко высказался о людях, которые покупают сертификаты о вакцинации. Позже комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике облдумы потребовал парламентария публично извиниться.