Комитет по регламенту даст оценку выступлению рязанского депутата Владимира Сидорова

На недавнем заседании Рязанской облдумы он призвал расстреливать тех людей, которые покупают сертификаты о вакцинации.

Комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике даст оценку выступлению депутата Владимира Сидорова. Такое решение в среду, 24 ноября, приняли на заседании фракции «Единой России» в Рязанской облдуме.

Накануне депутат Владимир Сидоров в резкой форме высказался о людях, покупающих сертификаты о вакцинации. Он призвал их расстреливать, при этом отметил, что сам бы принял в этом участие.

Депутаты от «Единой России» указали на недопустимость подобных высказываний. Они приняли решение обратиться в комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, который даст оценку выступлению депутата Владимира Сидорова и определит возможные меры воздействия.