Руководство рязанского торгового центра обратилось к Николаю Любимову

В письме говорится, что из-за введения новых ограничений, в частности, введения QR-кодов о вакцинации, посещаемость в торговом центре снизилась в три раза.

Руководство рязанского торгового центра «Малина» обратилось с открытым письмом к Николаю Любимову. Копию письма прислали в редакцию РЗН.инфо.

В письме говорится, что из-за введения новых ограничений, в частности, введения QR-кодов о вакцинации, посещаемость в торговом центре снизилась в три раза. При этом со стороны правительства помощи не поступало — сдача площадей в аренду не включена в перечень пострадавших отраслей.

«Ввиду этого, как в 2020 году, так и сейчас, мы не имеем возможности получать экономических мер поддержки от государства, таких, как субсидии из федерального бюджета, скидок по налогам, коммунальным платежам, кредитным платежам или льготных кредитов по программе ФОТ 3.0.», — говорится в письме.

Ранее торговые центры уже обращались с коллективным письмом к губернатору с просьбой помочь различным отраслям бизнеса. Тогда пресс-секретарь главы региона Денис Арапов подчеркнул, что с представителями торговых центров вопрос прорабатывается.

В письме говорится, что на момент 22 ноября никто из рязанских властей не обратился ни к кому из представителей торговых центров для обсуждения и решения этих вопросов.

В связи с этим руководство ТРЦ «Малина» просит дать комментарий по этому вопросу.

«Мы безусловно считаем, что борьба с распространением заболевания абсолютно правильна и необходима, но вопрос точного и эффективного подбора инструментария решения проблемы играет ключевую роль в сегодняшних реалиях. В критической ситуации — такой, как сегодня, вопрос должен обсуждаться централизованно, с участием всех сторон, в частности — бизнеса. Ситуация грозит обернуться массовыми закрытиями и разорениями арендаторов, что не сможет не сказаться на экономическом благополучии всего региона, и мы уже сегодня регистрируем тревожные знаки продолжающей ухудшаться ситуации. Просим услышать нас и принять ряд превентивных мер для стабилизации ситуации в бизнесе нашего региона», — заключили представители торгового центра.

Полный текст письма можно посмотреть здесь.