Региональный минэконом обсудил с руководством рязанских ТЦ варианты поддержки

Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора Николая Любимова Денис Арапов.

Региональный минэконом обсуждает различные предложения поддержки с руководителями рязанских торговых центров. Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора Николая Любимова Денис Арапов. Он сообщил, что губернатор на данный момент находится в командировке.

На связи с руководством торговых центров профильное министерство.

Напомним, накануне представители рязанских ТЦ обратились к губернатору Николаю Любимову с просьбой встретиться и обсудить возможность снятия ограничений в работе торговых центров и меры поддержки предпринимателей.