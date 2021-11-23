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Молодежный хор РГУ выступил в эфире «Первого канала»
Коллектив исполнил колумбийскую песню «Prende La Vela».

Молодежный камерный хор РГУ имени Есенина выступил в эфире «Первого канала».

Во вторник, 23 ноября, в рамках передачи «Доброе утро» коллектив исполнил колумбийскую песню «Prende La Vela». Выступление снимали рядом со станцией московского метрополитена «Чистые пруды».

Ранее хор уже показывали на «Первом канале» в июле. Тогда музыканты в эфире спели замбийскую народную песню «Bonse Aba» и спиричуэл «Jerico».

Напомним, молодежный хор РГУ имени Сергея Есенина основан в 2006 году. В 2011 году у коллектива вышел первый альбом.

На счету хора — десятки сольных концертов, выступлений на конкурсах и фестивалях в городах России и мира. Коллектив участвовал во Всемирных хоровых играх, самом масштабном хоровом конкурсе планеты, откуда он привез две золотые медали. Всего на его счету шесть золотых и две серебряные медали международного достоинства.

В мае 2021 года коллектив отметил 15-летие сольным концертом в Рязанской филармонии.