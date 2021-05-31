Молодежный хор РГУ выступил в областной филармонии в честь своего юбилея

В воскресенье, 30 мая, в большом зале областной филармонии состоялся юбилейный концерт молодежного камерного хора РГУ имени Сергея Есенина. В этом году главному любительскому коллективу Рязани исполнилось 15 лет.

В воскресенье, 30 мая, в большом зале областной филармонии состоялся юбилейный концерт молодежного камерного хора РГУ имени Сергея Есенина. В этом году главному любительскому коллективу Рязани исполнилось 15 лет.

С юбилеем коллектив поздравили ректор РГУ Андрей Минаев, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, начальник управления министерства образования и молодежной политики Рязанской области Надежда Куликова.

«Мы отмечаем 15-летний юбилей одного из самых главных наших творческих коллективов, который прославляет университет, прославляет русскую хоровую традицию. Мои коллеги, представители старшего поколения, помнят, насколько замечательные хоры создавались на факультетах, существовал общеинститутский хор. Уважение к хоровому творчеству в университете — это его отличительная черта», — отметил Андрей Минаев.

«Хоровая традиция на нашей земле очень крепка, идет с древних времен, и очень приятно, что хоровые коллективы, и профессиональные, и любительские, не стоят на месте. Массовые жанры в советское время развивались очень ярко, но не так многообразно, как сейчас. Сегодня появляются коллективы, которые так широко смотрят на хоровое искусство, что восхищают нас. И среди таких коллективов, несомненно, хор РГУ. Я считаю, что наш университет отличает особое отношение к сфере культуры, а значит, здесь правильное классическое образование», — сказал Виталий Попов.

Во время торжественной части знаком губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина» наградили художественного руководителя хора РГУ Константина Михайлова.

Открыли концерт гимном студенчества «Гаудеамус», который зал слушал стоя. Далее хор представил программу, в которую вошли музыкальные произведения разных эпох и жанров, сочинения Моцарта, Верди, Чеснокова, Рахманинова, Орфа, Денца. Со сцены звучали обработки русских и зарубежных народных песен, в том числе народная замбийская музыка. Также певцы исполнили композиции на стихи Есенина и Пушкина.

В концерте приняли участие солисты ведущих московских хоровых коллективов, солисты хора Минина, капеллы Юрлова, капеллы Полянского.

Отметим, молодежный хор РГУ имени С.А. Есенина основали в 2006 году студенты-теологи под покровительством игумена Луки как камерный хор теологического отделения. В 2011 году коллектив выпустил свой первый музыкальный альбом, где была представлена русская духовная музыка. В дальнейшем хор стал расширяться, и в 2012 году он стал принимать в свои ряды студентов разных факультетов.

На счету у хора десятки сольных концертов, выступлений на конкурсах и фестивалях в городах России и мира. Одно из ярчайших событий в жизни коллектива — участие во Всемирных хоровых играх, самом масштабном хоровом конкурсе планеты, откуда он привез две золотые медали. Всего на его счету шесть золотых и две серебряные медали международного достоинства.