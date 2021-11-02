\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
Срд, 03
Чтв, 04
10°
ЦБ USD 71.48 0.39 03/11
ЦБ EUR 82.96 0.79 03/11
Нал. USD 71.40 / 72.40 18:28
Нал. EUR 82.90 / 83.55 17:29
Новости
Публикации
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
Вчера 19:10
9 457
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
Вчера 14:38
1 430
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
9 556
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
29 октября 16:43
3 845
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области утвердили дату Единого дня выпускника на 2022 год
Распоряжение губернатора официально опубликовали во вторник, 2 ноября.

В Рязанской области утвердили дату Единого дня выпускника на 2022 год. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали во вторник, 2 ноября.

Согласно документу, праздник запланирован на 25 июня.

Напомним, до пандемии, в 2019 году, Единый день выпускника отмечали в Рязани в ночь 29 июня на Соборной площади. В 2021 году на выпускные в школы пускали не более 50 человек.