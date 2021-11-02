В Рязанской области утвердили дату Единого дня выпускника на 2022 год

Распоряжение губернатора официально опубликовали во вторник, 2 ноября.

В Рязанской области утвердили дату Единого дня выпускника на 2022 год. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали во вторник, 2 ноября.

Согласно документу, праздник запланирован на 25 июня.

Напомним, до пандемии, в 2019 году, Единый день выпускника отмечали в Рязани в ночь 29 июня на Соборной площади. В 2021 году на выпускные в школы пускали не более 50 человек.