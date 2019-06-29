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8:55, 29 июня 2019 3 730
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Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника

Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани впервые отпраздновали Единый день выпускника. Торжества состоялись на Соборной площади в ночь с 28 на 29 июня.

Праздник начался с прохождения по красной дорожке. Из-за непогоды будущим студентам раздали дождевики, под которыми скрылись праздничные костюмы и платья.

Со сцены выпускников поздравил рязанский губернатор Николай Любимов.

«Мы начинаем новую традицию — „Большой выпускной“. Я надеюсь она станет постоянной, привлечет много людей и понравится школьникам и родителям», — сказал политик.

Он поблагодарил учителей и родителей, которые верили в выпускников.

«Сегодня вы выходите во взрослую жизнь, я вам завидую, честное слово. Мы все гордимся вами. Вы прославите Рязанскую область. Я уверен в этом», — заключил глава региона.

После поздравления губернатора участники праздника увидели фейерверк.

Главным хедлайнером вечера стал рэпер Feduk. Музыкант исполнил свои популярные хиты: Хлопья летят наверх, Моряк, Розовое вино, а также песню на стих Сергея Есенина «Заметался пожар голубой».

После выступления рэпера для школьников организовали дискотеку, интерактивные и спортивные игры.

Торжества завершились в 4 часа, однако восхода солнца из-за непогоды выпускники так и не увидели.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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