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Власти рассказали, как пройдет выпускной в рязанских школах в 2021 году
Из-за режима повышенной готовности, который действует в регионе, количество участников на выпускных ограничат до 50 человек. Щетинкина напомнила, что торжества пройдут в единый День выпускника — 26 июня.

Власти рассказали, как пройдет выпускной в рязанских школах в 2021 году. Подробности озвучила глава регионального минобра Ольга Щетинкина во время публичного отчета в среду, 28 апреля.

По ее словам, из-за режима повышенной готовности, который действует в регионе, количество участников на выпускных ограничат до 50 человек. Щетинкина напомнила, что торжества пройдут в единый День выпускника — 26 июня.

«В школах пройдет торжественное вручение аттестатов с соблюдение требований Роспотребнадзора», — отметила глава регионального минобра.