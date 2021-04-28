Власти рассказали, как пройдет выпускной в рязанских школах в 2021 году

Из-за режима повышенной готовности, который действует в регионе, количество участников на выпускных ограничат до 50 человек. Щетинкина напомнила, что торжества пройдут в единый День выпускника — 26 июня.

Власти рассказали, как пройдет выпускной в рязанских школах в 2021 году. Подробности озвучила глава регионального минобра Ольга Щетинкина во время публичного отчета в среду, 28 апреля.

По ее словам, из-за режима повышенной готовности, который действует в регионе, количество участников на выпускных ограничат до 50 человек. Щетинкина напомнила, что торжества пройдут в единый День выпускника — 26 июня.

«В школах пройдет торжественное вручение аттестатов с соблюдение требований Роспотребнадзора», — отметила глава регионального минобра.