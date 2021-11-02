Журналист РЗН. инфо посмотрел, как делают прививку от коронавируса в самом крупном центре вакцинации города

Центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00, без выходных и перерыва на обед. Здесь одновременно принимают более 50 специалистов.

В понедельник, 1 ноября, на территории «Точки кипения» (улица Каширина, 1Б) заработал единый центр вакцинации, в котором можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи.

Его открытие организовал региональный минздрав совместно с центром бережливого производства. Один этаж корпорация развития области отдала в долгосрочное пользование, чтобы люди могли в кратчайшие сроки сделать вакцину.

Корреспондент РЗН. инфо побывал в новом центре и посмотрел, как проходит вакцинация.

Центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00, без выходных и перерыва на обед. Здесь одновременно принимают более 50 специалистов: волонтеры, медсестры, врачи. Узнав об открытии центра, к нему приехали много желающих сделать прививку.

Очередь продвигалась быстро — не более 10 минут и люди попадали в здание. Весь процесс вакцинации занимал около получаса.

Кто-то признавался, что вакцинацию необходимо пройти, чтобы сохранить работу.

«Я водитель, пассажиров вожу, — сообщил мужчина средних лет. — Я ничем не болею 20 лет, и в эти два года не болел».

Молодые люди, пришедшие небольшой компанией, говорили, что раньше просто не было времени на прививку.

«Мы против прививки ничего не имеем, а сейчас вот выходные объявили, мы и подумали, что с QR-кодом лучше будет, чем без него».

В центре предусмотрено два входа, чтобы разделить потоки проходящих на вакцинацию и уже вакцинированных рязанцев. При входе необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Вначале люди проходят в кабинет для заполнения документов, где специалисты консультируют их и помогают заполнить нужные поля. Далее — этап вакцинации.

В центре работают десять боксов, где врачи проводят предварительный медицинский осмотр: опрос, измерение давления, пульсоксиметрия. Затем ставится прививка.

Корреспонденту пояснили, что если поток граждан увеличится, то в планах открыть дополнительные боксы, и уже с 3 ноября заработают еще два. Когда в одном из боксов загорается зеленая лампочка, врач освобождается и можно заходить внутрь.

Вакцинацию ведут «Спутником V». В центре можно поставить как первый, так и второй компонент, а также пройти ревакцинацию. По словам работников центра, каждый день привозят новую партию вакцины, на ночь ее в центре не оставляют. Днем вакцина находится в холодильниках, в случае если она заканчивается, завозят очередную партию.

После прививки люди могут побыть в комнате отдыха. Это, скорее, психологический момент: по словам работников центра, пока никто из вакцинировавшихся на самочувствие не жаловался. Пока центр ежедневно обслуживает до 1800 человек, но в планах увеличить пропускную способность и вакцинировать до трех тысяч рязанцев в день.

Ранее корреспондент РЗН. инфо проверил, насколько быстро можно сделать прививку в центре.