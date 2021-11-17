Гинеколог рассказала о последствиях коронавируса у беременных

Беременная женщина, болеющая COVID-19, не может передать заболевание плоду, но ребенок может заболеть после рождения. Оптимальным периодом для вакцинации беременных является срок после 22 недель.

Гинеколог рассказала о последствиях коронавируса у беременных. Об этом пишет РИА Новости.

Врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог Елена Великжанина рассказала, что беременная женщина, болеющая COVID-19, не может передать заболевание плоду, но ребенок может заболеть после рождения.

По словам врача, в связи с этим ребенка первое время вынуждено изолируют от болеющей матери.

«Чаще всего такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья, ими занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры», — рассказала акушер.

Великжанина подчеркнула, что коронавирусом тяжелее болеют непривитые беременные. Гинеколог напомнила, что по рекомендациям Минздрава прививаться лучше на этапе планирования беременности. Оптимальным периодом для вакцинации беременных является срок после 22 недель.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал беременных вакцинироваться, а в Минздраве предупредили о повышенном риске выкидыша при заражении коронавирусом.