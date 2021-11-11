В Минздраве предупредили беременных о повышенном риске выкидыша при заражении коронавирусом

Коронавирус может провоцировать задержку развития плода и нанести вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока.

В Минздраве предупредили беременных о повышенном риске выкидыша при заражении коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков рассказал, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерывания беременности.

Врач отметил, что коронавирус может провоцировать задержку развития плода и нанести вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока.

Шмаков подчеркнул, что антитела от привитой матери передаются к ребенку, поэтому во время родов и в период лактации новорожденные защищены от вируса.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Михаил Мурашко призвал беременных вакцинироваться от коронавируса.