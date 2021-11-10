Глава Минздрава призвал беременных вакцинироваться от коронавируса

По словам главы Минздрава, прививка от коронавируса обеспечит женщинам более комфортное и безопасное протекание беременности.

Глава Минздрава призвал беременных вакцинироваться от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что беременные и женщины, планирующие беременность должны привиться от COVID-19.

Мурашко отметил, что показания к вакцинации беременных содержатся в методических рекомендациях.

По словам главы Минздрава, прививка от коронавируса обеспечит женщинам более комфортное и безопасное протекание беременности.