Глава Минздрава призвал беременных вакцинироваться от коронавируса
По словам главы Минздрава, прививка от коронавируса обеспечит женщинам более комфортное и безопасное протекание беременности.
Глава Минздрава призвал беременных вакцинироваться от коронавируса. Об этом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что беременные и женщины, планирующие беременность должны привиться от COVID-19.
Мурашко отметил, что показания к вакцинации беременных содержатся в методических рекомендациях.
По словам главы Минздрава, прививка от коронавируса обеспечит женщинам более комфортное и безопасное протекание беременности.