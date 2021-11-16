Опубликованы фото с места обнаружения трупа в Шиловском районе

Напомним, тело 52-летнего жителя Ульяновской области нашли в ручье неподалеку от села Сасыкино.

Появились фото с места обнаружения трупа в Шиловском районе. Кадры опубликовало « КП Рязань » во вторник, 16 ноября.

Напомним, тело 52-летнего жителя Ульяновской области нашли в ручье неподалеку от села Сасыкино. Оно находилось недалеко от автомобиля, который нашли в минувшую пятницу, 12 ноября. В ней обнаружили следы крови.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.