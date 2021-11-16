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Пропавшего в Рязанской области ульяновца нашли мертвым
Автомобиль 52-летнего жителя Ульяновской области нашли в поле в пятницу, 12 ноября, недалеко от села Сасыкино.

В Шиловском районе обнаружили тело водителя автомобиля Datsun, в котором следователи нашли следы крови. Об этом сообщило «МК в Рязани» со ссылкой на руководителя Шиловского следственного комитета Алексея Минашкина.

Автомобиль 52-летнего жителя Ульяновской области нашли в поле в пятницу, 12 ноября, недалеко от села Сасыкино. Известно, что 6 ноября мужчина выехал на своей машине из подмосковного Раменского, но до дома так и не добрался.

Тело мужчины находилось в ручье неподалеку от места обнаружения его автомобиля.

«По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — заключил руководитель следственного отдела.