Ильназа Галявиева признали вменяемым

Ранее Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств.

Ильназа Галявиева, который в казанской гимназии убил девять человек, признали вменяемым. Об этом сообщил telegram-канал Baza во вторник, 16 ноября.

Казанский стрелок проходил экспертизу в психиатрической больнице № 6 Санкт-Петербурга, она закончилась 13 октября. Специалисты признали, что, несмотря на «крики про Бога», Галявиев осознавал свои действия во время подготовки и атаки на школу. Сначала ему проводили экспертизу в Москве, однако позже его перевели в Санкт-Петербург.

Ранее Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств.

Напомним, трагедия произошла 11 мая в гимназии № 175. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь школьников.