Появилось видео допроса молодого человека, устроившего стрельбу в казанской школе
«Я осознал, что я Бог. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть», — заявил в ходе допроса молодой человек
Появилось видео допроса молодого человека, устроившего стрельбу в казанской школе. Об этом
В сети появилось видео допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани.
«Я осознал, что я Бог. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть», — заявил в ходе допроса молодой человек.
Напомним, трагедия произошла во вторник, 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе № 175. Погибли девять человек, в том числе семь школьников.
Фото Mash.