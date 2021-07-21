\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
25°
Чтв, 22
23°
Птн, 23
23°
ЦБ USD 74.49 0.14 21/07
ЦБ EUR 87.77 0.16 21/07
Нал. USD 74.10 / 74.70 12:37
Нал. EUR 87.6 / 87.9 13:23
Новости
Публикации
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
5 135
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
1
15 365
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
11 101
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
11 422
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Казанского стрелка признали невменяемым
Экспертиза центра Сербского признала Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, невменяемым

Казанского стрелка признали невменяемым. Об этом в среду, 21 июля, пишет ТАСС со ссылкой на официальный орган общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК».

Эксперты признали, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, был невменяемым в момент преступления.

«По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности», — сказано в публикации.