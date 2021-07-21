Казанского стрелка признали невменяемым
Экспертиза центра Сербского признала Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, невменяемым
Казанского стрелка признали невменяемым. Об этом в среду, 21 июля, пишет
Эксперты признали, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, был невменяемым в момент преступления.
«По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности», — сказано в публикации.