C 15 ноября за неоплаченную парковку в центре Рязани вновь начали штрафовать

13 ноября вступили в силу изменения в Закон Рязанской области «Об административных правонарушениях».

В центре Рязани вновь начали штрафовать за неоплаченную парковку. 13 ноября вступили в силу изменения в Закон Рязанской области «Об административных правонарушениях».

Речь идет об упрощении процедуры назначения штрафов за неправильную парковку. Теперь административные протоколы станут составлять с помощью фото и видеозаписей, без вызова водителей.

Напомним, штрафовать за неоплаченную парковку в центре Рязани перестали с середины 2019 года из-за нарушения законодательства.