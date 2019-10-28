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Рязанцев перестали штрафовать за неправильную парковку. Об этом говорится в отчете за 9 месяцев 2019 года административных комиссий при мэрии.
В документе говорится, что ГИБДД отказывается предоставлять горадминистрации сведения о владельцах транспортных средств, так как это нарушает приказ МВД.
Из-за этого привлечь к административной ответственности за парковку на зеленых газонах, тротуарах, детских площадках, местах благоустройства и контейнерных площадках мэрия не может.
За 9 месяцев рассмотрено 381 дело за неправильную парковку, что на 1243 меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.
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