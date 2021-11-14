В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за непройденный техосмотр

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после принятия законопроекта об отмене ТО для автовладельцев штрафы останутся в отношении тех, для кого такая процедура будет обязательной.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после принятия законопроекта об отмене ТО для автовладельцев штрафы останутся в отношении тех, для кого такая процедура будет обязательной. Об этом Володин рассказал в своем Telegram-канале .

Володин напомнил, что Дума в первом чтении приняла законопроект, который освободит от обязательного прохождения техосмотра рядовых водителей. При этом процедура сохранится для коммерческого транспорта.

Таким образом, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен, подчеркнул председатель Госдумы.

Он напомнил, что решение об отмене обязательного техосмотра коснется примерно 50 млн транспортных средств — легковушек и мотоциклов. Также, добавил Володин, после окончательного принятия законопроекта обязанность проходить ТО сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Это нужно для обеспечения безопасности.

Напомним, закон об административном штрафе за отсутствие диагностической карты вступит в силу с 1 марта 2022 года. Штраф за непройденный техосмотр составит 2 000 рублей.