Российским водителям объяснили, кто должен пройти техосмотр с 1 октября

Новые правила разъяснили в Российском союзе автостраховщиков.

В России с 1 октября должны пройти техосмотр несколько категорий водителей. Новые правила разъяснили в Российском союзе автостраховщиков, пишет РБК .

Так, автомобилисты должны пройти техосмотр, если срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года. Это касается и тех машин, которые старше четырех лет.

Также техосмотр обязан пройти грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт, которые оформлены на юридическое лицо или используются для коммерции.

За отказ от прохождения автомобилисту грозит штраф в 500-800 рублей. С 1 марта 2022 года штраф вырастет до двух тысяч рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра для личного транспорта.