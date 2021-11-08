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Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей
При этом в текст проекта депутатам Госдумы предстоит внести определённые правки.

Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев автомобилей. Об этом сообщило ТАСС.

Согласно законопроекту от обязательного технического осмотра освободят владельцев «легковых автомобилей и мототранспортных средств», используемых в личных целях. При этом он не будет распространяться на такси и другой транспорт, перевозящий пассажиров, а также на персональные средства, действующие в служебных целях. Также техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

По данным журналистов, в отзыве указано, что, по техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется в виде «предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» изменения, дальнейшей проверки безопасности и техосмотра. В кабмине предложили внести правки в текст проекта, чтобы он соответствовал договору о ЕАЭС.

«На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания», — указано в отзыве правительства.

Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект в первом чтении.