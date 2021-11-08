Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей

При этом в текст проекта депутатам Госдумы предстоит внести определённые правки.

Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев автомобилей. Об этом сообщило ТАСС .

Согласно законопроекту от обязательного технического осмотра освободят владельцев «легковых автомобилей и мототранспортных средств», используемых в личных целях. При этом он не будет распространяться на такси и другой транспорт, перевозящий пассажиров, а также на персональные средства, действующие в служебных целях. Также техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

По данным журналистов, в отзыве указано, что, по техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется в виде «предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» изменения, дальнейшей проверки безопасности и техосмотра. В кабмине предложили внести правки в текст проекта, чтобы он соответствовал договору о ЕАЭС.

«На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания», — указано в отзыве правительства.

Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект в первом чтении.