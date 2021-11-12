В Дягилеве вернули горячую воду в 16 домов после повреждения поездом теплотрассы

Авария случилась на улице Забайкальской в минувший четверг.

В Дягилеве горячую воду вернули в 16 домов после повреждения поездом теплотрассы. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

«Все восстановили. Горячая вода везде подана», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что горячее водоснабжение вернули не только в дома, но и в соцучреждения — детский сад, школу искусств и военную часть.

Напомним, инцидент случился на улице Забайкальской. Там поезд повредил воздушную теплотрассу. В результате без горячей воды остались 16 домов, без отопления — 27.