Из-за аварии на теплотрассе в Дягилеве без отопления остались почти 30 домов

Авария случилась в четверг, 11 ноября.

Из-за аварии на теплотрассе в Дягилеве временно без отопления остались 27 домов. Об этом сообщила горадминистрация.

Инцидент произошёл 11 ноября в районе дома № 25 строение 1 по улице Забайкальской. Была повреждена воздушная теплотрасса.

На место выехали бригада МУП «РМПТС» и замглавы администрации Борис Ясинский.

Из-за аварии была отключена котельная предприятия в районе АРЗ 360. 27 домов временно остались без отопления, 16 — без горячей воды. В зону отключения попали военная часть, детский сад № 14 и школа искусств № 9.

По данным мэрии рабочие «РМПТС» начали устранять аварийную ситуацию. О сроках восстановления подачи теплоснабжения станет известно позже.