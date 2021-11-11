В Дягилеве поезд заблокировал движение общественного транспорта из-за аварии на теплотрассе

Движение через переезд заблокировано, вся улица осталась без воды и отопления.

В районе Дягилево поезд заблокировал движение транспорта из-за аварии на теплотрассе. Видео в четверг, 11 ноября, опубликовали в социальных сетях.

Речь идет об улице Забайкальской. Судя по кадрам, поезд зацепил теплотрассу, из поврежденных конструкций фонтаном льет вода. Движение через переезд заблокировано, вся улица осталась без воды и отопления.

В мэрии сообщили, что специалисты МУП РМПТС выехали на место для оценки ситуации и устранении аварии. Дополнительную информацию сообщат позже.