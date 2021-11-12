На Урале предложили запретить продажу алкоголя без QR-кода

В Свердловской области представитель бизнеса предложил инициативу о продаже алкоголя гражданам с QR-кодом.

На Урале предложили запретить продажу алкоголя без QR-кода. Об этом пишет RT.

В Свердловской области представитель бизнеса предложил инициативу о продаже алкоголя гражданам с QR-кодом.

Министр АПК и потребительского рынка региона отметил, что идею обсудят с экспертами на очередном заседании оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области продлили коронавирусные ограничения до 6 декабря, а в ТЦ откроют заведения общепита.