В рязанских ТРЦ откроют заведения общепита

Ранее власти Рязанской области продлили действующие ограничения до 6 декабря.

В рязанских торговых центрах откроют заведения общепита. Об этом свидетельствуют данные из распоряжения губернатора Николая Любимова.

Для заведений общепита в ТРЦ также необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или справку о медотводе. Время обслуживания клиентов в таких заведениях меняться не будет.

Напомним, ранее власти Рязанской области продлили действующие ограничения до 6 декабря.