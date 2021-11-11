В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения до 6 декабря

До этой же даты продлевается самоизоляция для граждан старше 60 лет.

В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения до 6 декабря. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовали в четверг, 11 ноября.

До этой же даты продлевается самоизоляция для граждан старше 60 лет.

Кроме того, теперь QR-код или справку о медотводе, помимо учреждений культуры, спорта и общественного питания, а также бань, саун, салонов красоты, торгово-развлекательных центров, необходимо будет предъявить для посещения парикмахерских и аквапарков.

Это требование продолжит действовать до соответствующего распоряжения.