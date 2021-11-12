МВД объявило в розыск основателя Gulagu.net

На данный момент Владимир Осечкин живет во Франции.

Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина внесли в базу разыскиваемых лиц МВД России. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщило РИА Новости .

В базе сказано, что правозащитника разыскивают по «статье УК». Ранее Осечкина уже объявляли в розыск. Тогда его отпустили по подписке о невыезде.

На данный момент Владимир Осечкин живет во Франции.

Ранее проект Gulagu.net публиковал видео с пытками и насилием в отношении осужденных в Саратовской области. После появления роликов в сети из УФСИН, по словам начальника регионального ведомства Антона Ефаркина, уволили 18 сотрудников, 11 привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также в розыск объявляли белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего проекту видео с пытками в саратовской туберкулезной больнице № 1. Его обвиняли в «неправомерном доступе к компьютерной информации». Однако позже Савельева в базе разыскиваемых лиц не оказалось.