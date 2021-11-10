Руководители рязанских торговых центров обратились к губернатору Любимову

Рязанцы отметили, что сотни предпринимателей почти полностью лишились выручки, теряя каждую неделю более 100 млн рублей.

Представители рязанских торговых центров обратились к губернатору Николаю Любимову. Они опубликовали письмо, которое подписали руководители ТРЦ «М5 Молл», ТД «Барс», комплекса «Рязанский» («Полсинаут»), ТРЦ «Премьер», ТЦ «Декатлон», ТРЦ «Круиз», «Малина», «Виктория Плаза», «Атрон-Сити», гипермаркета «Глобус».

В обращении говорится, что, согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус. рф, уровень иммунитета в Рязанской области составляет на 8 ноября 36% и свидетельствует о том, что две трети населения не прошли вакцинацию и не болели коронавирусом в последние полгода. Из-за этого в торговых центрах резко снизилось число посетителей — на 80-90%.

«Не было сделано исключений даже для организаций, осуществляющих продажу продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости. Даже в период жесткого локдауна в марте-июне 2020 года магазины были в свободном доступе для всех покупателей», — говорится в сообщении.

Представители торговых центров отметили, что у них вызвало «искреннее недоумение» решение ввести ограничения, так как поток посетителей распределился в другие организации, которые продолжили работу вне ТРЦ.

«На сегодняшний день отсутствуют какие-либо международные или российские исследования, которые бы обозначали торговые центры как место повышенного риска заболеть коронавирусом. Современный торговый центр — это всегда пространство с меньшей концентрацией людей на один квадратный метр по сравнению с обычными магазинами и ресторанами», — добавили представители рязанских ТРЦ.

Они уверены, что перераспределение потоков покупателей не снизило, а увеличило риски заболеть коронавирусом.

Рязанцы отметили, что сотни предпринимателей почти полностью лишились выручки, теряя каждую неделю более 100 млн рублей. В сообщении подчеркнули, что дополнительные убытки принесло решение о введении QR-кодов за сутки до их введения, а в отношении кафе и ресторанов еще позже — вечером 29 октября. Владельцы ТРЦ объяснили, что большинство предпринимателей не успело перераспределить товар в другие точки, а предприятия общественного питания не смогли отказаться от продуктов, заказанных ранее.

«Просим вас провести встречу с руководителями и собственниками крупнейших торговых центров Рязанской области, связанных со снятием ограничений на работу ТРЦ, принятием мер господдержки ТРЦ», — говорится в сообщении.

Ранее к Любимову обратились рязанские рестораторы. После их обращения начала проверку полиция.