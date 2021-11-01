В Шиловском районе нашли труп мужчины

Тело мужчины подняли из воды 1 ноября. Следователи проводят проверку.

В понедельник, 1 ноября, в Шиловском районе нашли труп мужчины. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело мужчины подняли из воды 1 ноября. Следователи проводят проверку.

По информации «МК в Рязани», погиб 64-летний житель села Копаново, пропавший 29 октября 2021 года. Он уехал из дома на автомобиле «Нива» и не вернулся.

Отмечается, что на месте, где нашли труп, накануне обнаружили следы срыва машины.