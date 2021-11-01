Следователи установят причину гибели 64-летнего мужчины в Шиловском районе

Его тело нашли около деревни Нармушадь в старом русле реки Оки. У водоема также обнаружили следы съезда автомобиля.

Следователи начали проверку по факту гибели 64-летнего мужчины в Шиловском районе. Житель села Лощинино Касимовского района отправился в Шиловский район порыбачить на своей машине и больше не выходил на связь.

Его тело нашли около деревни Нармушадь в старом русле реки Оки. У водоема также обнаружили следы съезда автомобиля.

Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти подняли спасатели.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, тело обнаружили 1 ноября.