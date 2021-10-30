В Шиловском районе пропал 64-летний мужчина на «Ниве»

В селе Копаново Шиловского района пропал Николай Гаврилович Гутор 1957 года рождения. Об этом сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

В селе Копаново Шиловского района пропал Николай Гаврилович Гутор 1957 года рождения. Об этом сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Пенсионер 29 октября уехал на автомобиле «Нива» темно-синего цвета и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, черные волосы с проседью. Одет в коричневый камуфляжный костюм, черную шапку, черные сапоги.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.