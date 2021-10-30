\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
12°
Пнд, 01
13°
Втр, 02
ЦБ USD 70.52 -0 30/10
ЦБ EUR 82.29 0.45 30/10
Нал. USD 70.22 / 71.50 09:57
Нал. EUR 81.90 / 82.90 09:57
Новости
Публикации
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязани с 30 октября ужесточили коронавирусные огранич...
Вчера 21:20
1 142
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
29 октября 2021 16:43
1 503
Жизнь после взрыва: траур в поселке Лесной
Утром 22 октября в поселке в поселке Лесной Шиловского...
29 октября 2021 14:36
5 513
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
8 663
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Шиловском районе пропал 64-летний мужчина на «Ниве»
В селе Копаново Шиловского района пропал Николай Гаврилович Гутор 1957 года рождения. Об этом сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

В селе Копаново Шиловского района пропал Николай Гаврилович Гутор 1957 года рождения. Об этом сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Пенсионер 29 октября уехал на автомобиле «Нива» темно-синего цвета и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, черные волосы с проседью. Одет в коричневый камуфляжный костюм, черную шапку, черные сапоги.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.