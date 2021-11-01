В Рязанской области заключили под стражу мужчину, похитившего 14-летнюю девочку

26 октября 2021 года обвиняемый похитил 14-летнюю девочку и увез ее в багажнике. Несовершеннолетней удалось убежать.

В Рязанской области заключили под стражу мужчину, похитившего 14-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Неоднократно судимому местному жителю 1979 года рождения предъявили обвинение в похищении несовершеннолетней (пункты «в», «д» часть 2 статьи 126 УК РФ).

По данным следствия, 26 октября 2021 года обвиняемый похитил 14-летнюю девочку и увез ее в багажнике. Несовершеннолетней удалось выбраться через багажник и убежать. Родители девочки обратились в правоохранительные органы.

Обвиняемого заключили под стражу. Мужчина дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мужчина уже был судим за изнасилование и освободился в августе 2021 года.