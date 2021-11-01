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Рязанский перинатальный центр не отдали под ковидный госпиталь
Губернатор Николай Любимов принял решение не передавать перинатальный центр для ковидных больных.

Областной перинатальный центр решили не отдавать под ковидный госпиталь. Об этом РЗН. инфо сообщила председатель комитета здравоохранения экспертного совета при правительстве Рязанской области Светлана Петрова.

Она отметила, что губернатор Николай Любимов принял решение не передавать перинатальный центр для ковидных больных.

По ее словам, при передаче медучреждения под ковидных больных флору перинатального центра сложно было бы восстановить для лечения детей. Петрова отметила, что центр работает с 26 октября.

Ранее появилась информация, что в перинатальном центре откроют ковидный госпиталь. Отмечалось, что с 15 октября туда перестанут госпитализировать пациентов. Врачи обращались к губернатору, министру здравоохранения России и в приемную президента с требованием не открывать там ковид-госпиталь.