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В региональном минздраве высказались по поводу закрытия перинатального центра
Ранее рязанские врачи выступили против открытия ковидного госпиталя в перинатальном центре.

В региональном минздраве дали комментарий по поводу закрытия перинатального центра и открытия в нем ковидного госпиталя. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что с 15 октября в перинатальный центр перестанут госпитализировать пациентов. Центр будет выступать резервной медорганизацией для приема пациентов с COVID-19.

«В аналогичном статусе перинатальный центр находился полтора года назад в период „первой волны“ распространения эпидемии. Стационар Центра оборудован централизованной системой кислородообеспечения, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам в тяжелом состоянии. Аналогичные резервы в ОКБ и БСМП полностью задействованы», — говорится в сообщении.

В перинатальный центр будут госпитализироваться женщины, беременные женщины и роженицы с подтвержденным диагнозом COVID-19. Женщины высокой группы риска и при преждевременных родах будут направляться в акушерские стационары родильных домов № 1и № 2.

«Мощностей роддомов достаточно для обеспечения пациенток современной медицинской помощью. Кроме этого, в случае экстремальных родоразрешений женщины буду направляться в Городской клинический роддом № 2. Для комплексного оказания медицинской помощи на месте будут работать мультидисциплинарные бригады медиков, куда вошли специалисты перинатального центра», — пояснили в минздраве.

В целом, для оказания медицинской помощи пациентам с COVID, в медицинских организациях области организовано 1936 коек. Инфекционные госпитали работают в ОКБ, БСМП, ГКБ №№ 4,11, ОКБ им. Н. А, Семашко, ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой, Касимовском, Сасовском, Скопинском, Шиловском, Ряжском ММЦ, а также Клепиковской Р. Б., Шацкой МРБ, Новомичуринской МРБ.

Ранее рязанские врачи выступили против открытия ковидного госпиталя в перинатальном центре.