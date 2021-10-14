300 медработников рязанского перинатального центра выступили против открытия в больнице ковид-госпиталя

Коллектив перинатального центра назвал такое решение неразумным. За сутки они собрали 300 подписей и направили письма губернатору, министру здравоохранения России и в приемную президента, в которых объясняют, почему нельзя создать на базе перинатального центра «красную зону».

В редакцию РЗН. инфо обратились врачи рязанского перинатального центра. Они рассказали, что в среду, 13 октября, на конференции, которая прошла в медучреждении, первый замминистра здравоохранения региона Владимир Грачев объявил им о том, что с 19 октября в центре откроют ковидный госпиталь.

Коллектив перинатального центра назвал такое решение неразумным. За сутки они собрали 300 подписей и направили письма губернатору, министру здравоохранения России и в приемную президента, в которых объясняют, почему нельзя создать на базе перинатального центра «красную зону».

Врачи прогнозируют рост младенческой смерти в регионе и говорят о том, что центр не сможет принимать рожениц даже после того, как ковидный госпиталь съедет из его помещений.

«Мы считаем закрытие перинатального центра поспешным, ошибочным решением, „латанием дыр“, имеющим необратимые последствия для региона», — написали они в письмах. Врачи привели в пример опыт Ярославля, Саратова, Омска и Калиниграда, Московской области, где ковидные госпитали развернули в обычных роддомах, а перинатальные центры взяли на себя оказание акушерской и неонатологической помощи в регионе.

В свою очередь врачи предложили чиновникам Рязанской области увеличить «красные зоны» за счет роддома № 2, в котором разместить заболевших беременных женщин и рожениц, так как этот роддом находится поблизости от БСМП, которая принимает ковидных больных.

Кроме того, прозвучало предложение открыть инфекционный стационар на базе роддома № 4, так как подобный опыт был в учреждении в 2020 году, а также перепрофилировать «зеленую зону» БСМП под «красную». Речь идет об гинекологическом, сосудистом, кардиологическом отделениях. Гинекологическим больным сотрудники перинатального центра готовы оказывать медпомощь.

Напомним, перинатальный центр временно закроют.