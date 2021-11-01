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Появилось видео задержания задержания мужчины, похитившего девочку в Рязанской области
Похищение произошло 26 октября. Девочка шла из школы в Ряжске вдоль дороги. Рядом с ней внезапно остановился автомобиль, из которого вышел незнакомый мужчина. Он напал на девочку и стал ее душить.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовало видео задержания мужчины, который похитил девочку в Рязанской области.

42-летнего неоднократно судимого жителя Скопинского района задержали сотрудники полиции.

Похищение произошло 26 октября. Девочка шла из школы в Ряжске вдоль дороги. Рядом с ней внезапно остановился автомобиль, из которого вышел незнакомый мужчина. Он напал на девочку и стал ее душить. Потерпевшая очнулась в машине. Ей удалось открыть дверцу и на ходу выпрыгнуть из автомобиля.

В полицию с заявлением о произошедшем обратилась мама подростка. Следователи в тот же день возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

Для раскрытия преступления на место выехали сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России. Они совместно с коллегами из Рязани, Скопина и Ряжска установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель одного из сел Скопинского района Рязанской области, которого ранее неоднократно судили, в том числе за изнасилование и разбой. Он провел в тюрьме более восьми лет.

Через несколько дней удалось выйти на след рецидивиста. Он просматривал информацию в СМИ, соцсетях и знал, что его ищет полиция. По месту жительства не появлялся, личным автомобилем не пользовался.

«Однако это ему не помогло. На одной из проселочных дорог в районе села Павелец Скопинского района подозреваемый был задержан оперативниками и доставлен в региональное следственное подразделение Следственного комитета России для проведения дальнейших следственных действий», — отметили в полиции.

Мужчину заключили под стражу.