Результаты прохождения детектора лжи супругом пропавшей рязанки Елены Логуновой озвучат 6 октября

Ведущий Тимур Еремеев заявил, что расследованию канала посветят еще одну передачу, которая выйдет в эфир в среду, 6 октября.

Результаты прохождения детектора лжи супругом пропавшей рязанки Елены Логуновой озвучат 6 октября. Об этом стало известно в шоу «На самом деле» на «Первом канале» во вторник, 5 октября.

Ведущий Тимур Еремеев заявил, что расследованию канала посветят еще одну передачу, которая выйдет в эфир в среду, 6 октября.

Напомним, во время первой серии шоу «На самом деле» Александр Логунов заявил, что жена имела психические отклонения и заявляла, что «устала от детей».