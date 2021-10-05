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Результаты прохождения детектора лжи супругом пропавшей рязанки Елены Логуновой озвучат 6 октября
Ведущий Тимур Еремеев заявил, что расследованию канала посветят еще одну передачу, которая выйдет в эфир в среду, 6 октября.

Результаты прохождения детектора лжи супругом пропавшей рязанки Елены Логуновой озвучат 6 октября. Об этом стало известно в шоу «На самом деле» на «Первом канале» во вторник, 5 октября.

Ведущий Тимур Еремеев заявил, что расследованию канала посветят еще одну передачу, которая выйдет в эфир в среду, 6 октября.

Напомним, во время первой серии шоу «На самом деле» Александр Логунов заявил, что жена имела психические отклонения и заявляла, что «устала от детей».

26-летняя рязанка Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года при загадочных обстоятельствах. Уголовное дело по факту исчезновения взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин. Историю девушки показали на федеральном канале.