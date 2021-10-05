Супруг пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказал о «психических отклонениях» у жены. Об этом Александр Логунов заявил в шоу «На самом деле» на «Первом канале» во вторник, 5 октября.
В частности, Елена была обидчивой и ревновала старшую дочку к бабушке, считая, что та больше любила свекровь, а не ее.
В эфире показали кадры, на которых девочка в день рождения Елены Логуновой поздравляла бабушку, а не маму.
«Я и обидеться могу», — заявила Логунова на ролике.
Александр Логунов рассказал, что Елена обижалась на двухлетнюю дочку, когда та просто показывала ей язык.
Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года при загадочных обстоятельствах. Уголовное дело по факту исчезновения взял на контроль