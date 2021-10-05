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Супруг пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказал о психических отклонениях у жены
Елена была обидчивой и ревновала старшую дочку к бабушке, считая, что та больше любила свекровь, а не ее.

Супруг пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказал о «психических отклонениях» у жены. Об этом Александр Логунов заявил в шоу «На самом деле» на «Первом канале» во вторник, 5 октября.

В частности, Елена была обидчивой и ревновала старшую дочку к бабушке, считая, что та больше любила свекровь, а не ее.

В эфире показали кадры, на которых девочка в день рождения Елены Логуновой поздравляла бабушку, а не маму.

«Я и обидеться могу», — заявила Логунова на ролике.

Александр Логунов рассказал, что Елена обижалась на двухлетнюю дочку, когда та просто показывала ей язык.

Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года при загадочных обстоятельствах. Уголовное дело по факту исчезновения взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин. Историю девушки показали на федеральном канале.