Супруг пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказал о психических отклонениях у жены

Елена была обидчивой и ревновала старшую дочку к бабушке, считая, что та больше любила свекровь, а не ее.

Супруг пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказал о «психических отклонениях» у жены. Об этом Александр Логунов заявил в шоу «На самом деле» на «Первом канале» во вторник, 5 октября.

В частности, Елена была обидчивой и ревновала старшую дочку к бабушке, считая, что та больше любила свекровь, а не ее.

В эфире показали кадры, на которых девочка в день рождения Елены Логуновой поздравляла бабушку, а не маму.

«Я и обидеться могу», — заявила Логунова на ролике.

Александр Логунов рассказал, что Елена обижалась на двухлетнюю дочку, когда та просто показывала ей язык.