Пропавшая Елена Логунова заявляла мужу, что устала от детей

По его словам, подобные разговоры появились через месяц после рождения второго ребенка.

Пропавшая Елена Логунова заявляла мужу, что устала от детей. Об этом сообщил ее супруг в шоу «На самом деле» на «Первом канале» во вторник, 5 октября.

По его словам, подобные разговоры появились через месяц после рождения второго ребенка.

Он рассказал, что та пила таблетки в большом количестве, которые прописала ее мама. Кроме того, в эфире опубликовали разговор с Александра со свекровью, в котором мама Елены Логуновой сообщала о ее суицидальных и «плохих мыслях».

Ранее супруг пропавшей рязанки рассказал о психических отклонениях у жены.