Пропавшая Елена Логунова заявляла мужу, что устала от детей. Об этом сообщил ее супруг в шоу «На самом деле» на «Первом канале» во вторник, 5 октября.
По его словам, подобные разговоры появились через месяц после рождения второго ребенка.
Он рассказал, что та пила таблетки в большом количестве, которые прописала ее мама. Кроме того, в эфире опубликовали разговор с Александра со свекровью, в котором мама Елены Логуновой сообщала о ее суицидальных и «плохих мыслях».
Ранее супруг пропавшей рязанки рассказал о психических отклонениях у жены.
Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года при загадочных обстоятельствах. Уголовное дело по факту исчезновения взял на контроль председатель