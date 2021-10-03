Стало известно, почему школьник расклеил листовки с угрозами о теракте в Новомичуринске

Директор школы № 1 в Новомичуринске, в которой ученик пугал предстоящим терактом, рассказала о причинах его поступка. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Директор школы № 1 в Новомичуринске, в которой ученик пугал предстоящим терактом, рассказала о причинах его поступка. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Пронские полицейские вычислили малолетнего автора записок, расклеенных на подъездах домов по проспекту Смирягина. Им оказался школьник, обидевшийся за оценку по самостоятельной работе.

Сотрудники полиции приступили к работе сразу же, как фотографии этих записок были обнародованы в местном паблике. Росгвардейцы провели проверку помещения. Весь день в школе дежурили полицейские. Учителей и сотрудников администрации вызывали на беседы в РОВД.

«Автором этих записок оказался ученик нашей же школы. В ходе оперативных мероприятий его вычислили сотрудники полиции. Этот мальчик обиделся на оценку за самостоятельную работу, которую они писали на уроке 1 октября. С помощью записок он решил попугать учителей. Вместе с другом, учеником другой школы, они расклеили их на подъездах. Слава Богу, что все обошлось», — рассказала директор школы Валентина Сизова.

Ребят ждет серьезная воспитательная работа в школе, семье и со стороны всех профилактических служб.