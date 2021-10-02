В Пронском районе полиция ищет авторов записок с угрозами о расстреле школы
Полиция ищет авторов записок, угрожающих устроить стрельбу в школе Новомичуринска, сообщает ИД «Пресса».
Полиция ищет авторов записок, угрожающих устроить стрельбу в школе Новомичуринска, сообщает
Записки с угрозами устроить расстрел в новомичуринской школе № 1 появились на подъезде одного из ближайших домов вечером в пятницу, 1 октября.
Полиция проводит проверку по факту. Сотрудники выясняют все обстоятельства, беседуют с директором и с учителями.
«Виновные будут установлены и понесут наказание», — отметила директор школы Валентина Сизова.
Напомним, в соцсетях фото записок опубликовали местные жители.