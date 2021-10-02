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Полиция установила автора записок с угрозами в Новомичуринске
Полицейские выяснили, кто оставил послания с угрозами устроить расстрел в школе № 1 Новомичуринска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские выяснили, кто оставил послания с угрозами устроить расстрел в школе № 1 Новомичуринска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД и УФСБ России по Рязанской области установили, что обнаруженные в школе Новомичуринска Пронского района записки с угрозами в адрес учебного заведения написаны учащимся, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Высказывания реальной опасности не представляли. Причины данного поступка также известны.

В отношении малолетнего и его родителей принимаются меры профилактического характера.

Напомним, записки с угрозами устроить расстрел в новомичуринской школе № 1 появились на подъезде одного из ближайших домов вечером в пятницу, 1 октября. Полиция устроила проверку.